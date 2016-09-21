Борис Джонсон: Говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Говорить о нормализации дипломатических отношений между Россией и Великобританией рано, однако страны должны обсуждать важные вопросы мировой повестки дня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" 71-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи министры затронули ситуации в Сирии и Украине. "Министры обсудили кризис в Сирии и увеличение насилия в последние дни, включая недавнюю недопустимую атаку на гуманитарный конвой, - говорится в сообщении пресс-службы МИД Великобритании.

"Джонсон также затронул ситуацию в Украине, где продолжаются нарушения минских договоренностей, и подчеркнул необходимость долгосрочного перемирия в Восточной Украине", - следует из документа.

Данная встреча стала первой для двух министров с того момента, как Джонсон был назначен главой МИД Соединенного Королевства в июле этого года.