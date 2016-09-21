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    Борис Джонсон: Говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано

    Глава британского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Говорить о нормализации дипломатических отношений между Россией и Великобританией рано, однако страны должны обсуждать важные вопросы мировой повестки дня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым  "на полях" 71-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В ходе встречи министры затронули ситуации в Сирии и Украине. "Министры обсудили кризис в Сирии и увеличение насилия в последние дни, включая недавнюю недопустимую атаку на гуманитарный конвой, - говорится в сообщении пресс-службы МИД Великобритании.

    "Джонсон также затронул ситуацию в Украине, где продолжаются нарушения минских договоренностей, и подчеркнул необходимость долгосрочного перемирия в Восточной Украине", - следует из документа.

    Данная встреча стала первой для двух министров с того момента, как Джонсон был назначен главой МИД Соединенного Королевства в июле этого года.

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