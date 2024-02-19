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Более 50 человек погибли в Папуа-Новой Гвинеe из-за племенного конфликта

Более 50 человек погибли в Папуа-Новой Гвинеe из-за племенного конфликта По меньшей мере 53 человека погибли в высокогорных районах Папуа-Новой Гвинеe в результате межплеменных столкновений.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 03:50
Более 50 человек погибли в Папуа-Новой Гвинеe из-за племенного конфликта

По меньшей мере 53 человека погибли в высокогорных районах Папуа-Новой Гвинеи в результате межплеменных столкновений.

Как передает Report, об этом сообщает австралийская ABC со ссылкой на заявление полиции.

По данным полиции, большинство из убитых — мужчины, которые были застрелены в засаде в провинции Энга.

"Это, безусловно, самое крупное убийство, которое я видел в Энге, а может быть, и во всем Хайленде, в Папуа-Новой Гвинее", — заявил и. о. суперинтенданта полиции Джордж Какас.

Он рассказал, что тела убитых были не были в одном месте, но находились в поле, около дороги и возле реки. Полиции пришлось потратить время, чтобы погрузить все тела в грузовики и увезти на опознание. Какас уточнил, что власти все еще ведут подсчет "тех, кто был застрелен, ранен или убежал в кусты", добавив, что итоговое число жертв может вырасти до 60-65.

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