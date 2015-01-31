Боевики ИГ захватили центр по переработке нефти в северном Ираке, 15 работников пропали без вести

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" захватили небольшой центр по добыче и переработке нефти в северном Ираке недалеко от города Киркук, 15 работников центра пропали без вести, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Мы получили звонок от одного из рабочих, который заявил, что десятки бойцов окружили центр и просят рабочих покинуть помещение. Мы потеряли контакт, и теперь работники могут быть взяты в заложники", - цитирует агентство инженера компании North Oil Co.

Боевики "Исламского государства" в пятницу совершили нападение на юго-западе от Киркука, захватив некоторые районы, включая часть месторождений Хаббаз.