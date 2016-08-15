​Боевики атаковали армейский блокпост на севере Индии

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Семеро военнослужащих ранены в перестрелках, которые произошли в штате Джамму и Кашмир в День независимости Индии, два боевика ликвидированы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

На рассвете террористы открыли огонь по армейскому блокпосту в пригороде Сринагара - столицы северного индийского штата Джамму и Кашмир. По последним сведениям, в ходе перестрелки ранения получили семеро военных, армия ведет поиск боевиков.

Еще одно столкновение произошло в районе города Ури на западе штата около границы с Пакистаном. Как сообщил журналистам местной телекомпании NDTV представитель штаба сухопутных сил, группа боевиков попыталась проникнуть в Индию с сопредельной территории. Во время перестрелки террористы были отброшены, два боевика уничтожены. О потерях среди военных не сообщается.

По мнению местных обозревателей, активность боевиков объясняется намерением террористических группировок испортить торжества по случаю государственного праздника. Накануне в штате Джамму и Кашмир появились листовки, в которых боевики требуют не праздновать День независимости.