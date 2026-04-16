Bloomberg: Турция выступила с инициативой региональной платформы безопасности Ближнего Востока

Турция организует обсуждения по созданию региональной платформы безопасности с участием Пакистана, Саудовской Аравии и Египта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что встреча может пройти на полях дипломатического форума в Анталье.

По данным агентства, участие Египта пока не подтверждено. Ожидается, что участники обсудят широкий круг вопросов безопасности с акцентом на укрепление взаимодействия и повышение уровня взаимного доверия между странами региона. Также особое внимание уделят вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь, представитель МИД Пакистана заявил на брифинге в четверг, что ранее на этой неделе высокопоставленные чиновники из указанных стран провели подготовительную встречу в Исламабаде.