Bloomberg: Турция выступила с инициативой региональной платформы безопасности Ближнего Востока
- 16 апреля, 2026
- 14:50
Турция организует обсуждения по созданию региональной платформы безопасности с участием Пакистана, Саудовской Аравии и Египта.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что встреча может пройти на полях дипломатического форума в Анталье.
По данным агентства, участие Египта пока не подтверждено. Ожидается, что участники обсудят широкий круг вопросов безопасности с акцентом на укрепление взаимодействия и повышение уровня взаимного доверия между странами региона. Также особое внимание уделят вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
В свою очередь, представитель МИД Пакистана заявил на брифинге в четверг, что ранее на этой неделе высокопоставленные чиновники из указанных стран провели подготовительную встречу в Исламабаде.