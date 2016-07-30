В ходе операции в Афганистане ликвидирован один из главарей движения "Талибан"

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Беспилотные летательные аппараты уничтожили 25 боевиков террористической группировки "Талибан" на юго-западе Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Представитель регионального военного командования заявил, что ракетно-бомбовые удары были нанесены по позициям боевиков в провинции Нимроз. В ходе операции ликвидирован один из главарей экстремистов - Хафиз Гулам. Кроме того, уничтожены четыре автомобиля талибов.

Других подробностей произошедшего не приводится.