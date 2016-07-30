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    В ходе операции в Афганистане ликвидирован один из главарей движения "Талибан"

    Беспилотники уничтожили 25 талибов на юго-западе Афганистана

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Беспилотные летательные аппараты уничтожили 25 боевиков террористической группировки "Талибан" на юго-западе Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

    Представитель регионального военного командования заявил, что ракетно-бомбовые удары были нанесены по позициям боевиков в провинции Нимроз. В ходе операции ликвидирован один из главарей экстремистов - Хафиз Гулам. Кроме того, уничтожены четыре автомобиля талибов.

    Других подробностей произошедшего не приводится.

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