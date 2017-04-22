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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Берлин возглавил рейтинг самых опасных городов Германии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Die Welt.

В 2016 году в немецкой столице на 100 тысяч жителей было совершено 16161 зарегистрированных правонарушений.

Официально статистика будет представлена в понедельник главой МВД Германии Томасом де Мезьером.

На втором месте по количеству правонарушений находится Лейпциг (15811 на 100 тысяч населения), на третьем - Франкфурт-на-Майне (15671). Именно Франкфурт возглавлял рейтинг по итогам 2015 года.

Самым безопасным городом Германии вновь стал Мюнхен. Правонарушений там в 2 раза меньше чем в Берлине, всего 7909 на 100 тысяч жителей. В группе самых безопасных городов Германии находятся также Аугсбург, Оберхаузен и Висбаден.