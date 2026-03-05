Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    05 марта, 2026
    Барзани выступил за нейтралитет Курдистана на фоне напряженности на Ближнем Востоке

    Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что не хочет превращения своего региона в часть какого-либо конфликта или военной эскалации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, такое заявление он опубликовал в социальных сетях.

    "Регион Курдистана, как и всегда, должен оставаться ключевым фактором мира и стабильности и не должен становиться частью какого-либо конфликта или военной эскалации, угрожающей жизни и безопасности наших сограждан. Защита территориальной целостности Курдистана и нашей конституции может быть достигнута только посредством единства, сплоченности и общей национальной ответственности всех политических сил и компонентов региона",- говорится в заявлении.

    Напомним, накануне беспилотник нанес удар по штабу иранских курдских повстанцев в городе Декала в Иракском Курдистане, ранены два человека.

