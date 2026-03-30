Банк Израиля оставил процентные ставки без изменений на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Банк Израиля понизил прогноз роста экономики на 2026 год, оставив процентные ставки без изменений второй раз подряд, сославшись на растущую геополитическую неопределенность в продолжительности военной операции в Иране.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление регулятора.

"Военная операция имеет широкие экономические последствия для реальной экономической активности, и с началом конфликта наблюдалось заметное снижение активности. Геополитическая неопределенность возросла как внутри страны, так и в мире. Это особенно актуально в отношении ожидаемой продолжительности и интенсивности боевых действий, а также того, как они закончатся", - сказано в сообщении.

Исходя из предположения, что война с Ираном и боевые действия в Ливане закончатся к концу апреля, центральный банк теперь ожидает роста экономики на 3,8% в 2026 году. В 2027 году темпы роста, как ожидается, ускорятся до 5,5% по сравнению с 4,3%, прогнозировавшимися в прошлый раз.

В январе Банк Израиля снизил процентные ставки по кредитам на 25 базисных пунктов, с 4,25% до 4%. В ноябре он впервые почти за два года снизил базовую процентную ставку по кредитам с 4,5% до 4,25% после соглашения о прекращении огня с ХАМАС.