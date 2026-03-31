Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Бахрейн заявил о перехвате 182 ракет и 400 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 14:37
    Бахрейн заявил о перехвате 182 ракет и 400 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке

    Вооруженные силы Бахрейна заявляют, что с начала эскалации на Ближнем Востоке они перехватили и уничтожили 182 ракеты и 400 беспилотников в своем воздушном пространстве.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба армии Бахрейна.

    "Действия бахрейнских сил продолжают вселять уверенность в том, что воздушное пространство Королевства остается безопасным",- говорится в пресс-службе.

    Генштаб также призвал всех граждан проявлять максимальную осторожность ради собственной безопасности.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Бахрейн Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Bəhreyn Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri 182 raket və 400 PUA ələ keçirib

    Последние новости

    15:14

    Тренинги по работе с обновленной платформой "Электронный суд" стартуют сегодня

    Происшествия
    15:10

    Пашинян обсудил с новым главой миссии ЕС в Армении мирный процесс с Азербайджаном

    В регионе
    15:02

    Маджид Аль-Ансари: Во время атак на Катар Иран нарушил множество "красных линий"

    Другие страны
    14:55

    Израильские ВВС нанесли удары по производственным площадкам в Иране

    Другие страны
    14:53

    ЕС вновь подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

    Другие страны
    14:37

    Бахрейн заявил о перехвате 182 ракет и 400 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:37
    Фото

    Джаббаров: Азербайджан и Китай обсудили возможности создания совместного инвестфонда

    Бизнес
    14:37

    Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSat

    ИКТ
    14:36

    В Чехии задержали подозреваемого в нападении на "Русский дом"

    Другие страны
    Лента новостей