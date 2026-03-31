Бахрейн заявил о перехвате 182 ракет и 400 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Бахрейна заявляют, что с начала эскалации на Ближнем Востоке они перехватили и уничтожили 182 ракеты и 400 беспилотников в своем воздушном пространстве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба армии Бахрейна.

"Действия бахрейнских сил продолжают вселять уверенность в том, что воздушное пространство Королевства остается безопасным",- говорится в пресс-службе.

Генштаб также призвал всех граждан проявлять максимальную осторожность ради собственной безопасности.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.