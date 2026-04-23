    Азиатские валюты сталкиваются с ростом инфляции на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    23 апреля, 2026
    • 11:13
    Азиатские валюты сталкиваются с ростом инфляции на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Валюты стран Азии с развивающимися рынками ослабевают на фоне угасания оптимизма относительно возможной сделки между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

    Отмечается, что индонезийская рупия резко упала до рекордного минимума в 17,315 за доллар США, поскольку рост цен на нефть, вызванный войной с Ираном, продолжает дестабилизировать рынки.

    Азиатские страны, особенно чистые импортеры энергоресурсов, такие как Индонезия, Индия, Филиппины и Таиланд, оказались под серьезным давлением из-за войны с Ираном. Закрытие Ормузского пролива, а также сохраняющаяся неопределенность вокруг возможного прекращения огня между США и Ираном удерживают мировые цены на нефть на повышенном уровне в течение длительного времени.

    Центральный банк Индонезии 22 апреля заявил о готовности задействовать все доступные меры для защиты "недооцененной" национальной валюты. Регулятор подчеркнул, что при необходимости скорректирует денежно-кредитную политику, чтобы усилить поддержку рупии и сдержать инфляционное давление.

    С момента начала конфликта в конце февраля индонезийская рупия потеряла более 3%, став второй по худшей динамике валютой в Азии в этом году после индийской рупии.

    На Филиппинах песо в четверг ослаб до отметки 60,524 за доллар, что является самым слабым уровнем более чем за две недели. В то же время тайский бат снизился до 32,44 за доллар, обновив минимум с 8 апреля.

