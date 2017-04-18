Австралия ужесточила требования для получения рабочих виз

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл объявил об отмене краткосрочных рабочих виз и ужесточении требований для получения визы для работы в стране, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Тернбулл отметил, что австралийцы должны иметь преимущество при получении работы в Австралии, поэтому принято решение отменить визы формы 457, которые позволяют иностранным гражданам временно работать в этой стране.

По его словам, новые визы будут получать "самые лучшие и наиболее выдающиеся" работники. Он добавил, что для получения данного документа будет необходимо лучшее знание английского языка, опыт работы.

Визы нового типа будут выдаваться на два года. Последующая виза будет выдаваться на четырехлетний период, однако для нее потребуется знание английского языка на более высоком уровне.