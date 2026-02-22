Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Австралийский военный фрегат пересек Тайваньский пролив

    Корабль Королевских военно-морских сил Австралии прошел через Тайваньский пролив.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

    Toowoomba, фрегат класса Anzac, осуществил плановый проход через Тайваньский пролив для "развертывания регионального присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе", уточнил источник. "Все взаимодействия с иностранными кораблями и самолетами были безопасными и профессиональными", - сообщил он.

    В свою очередь, китайская газета Global Times со ссылкой на источник в вооруженных силах КНР сообщила, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела полное отслеживание и мониторинг судна на всем маршруте транзита.

    Напомним, что в конце декабря авиационные, военно-морские и ракетные подразделения НОАК вошли в район Тайваньского пролива для масштабных учений "Миссия справедливости 2025". В заявлении военных сказано, что маневры стали "суровым предупреждением" сепаратистским и внешним силам.

