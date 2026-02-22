Австралийский военный фрегат пересек Тайваньский пролив

Корабль Королевских военно-морских сил Австралии прошел через Тайваньский пролив.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Toowoomba, фрегат класса Anzac, осуществил плановый проход через Тайваньский пролив для "развертывания регионального присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе", уточнил источник. "Все взаимодействия с иностранными кораблями и самолетами были безопасными и профессиональными", - сообщил он.

В свою очередь, китайская газета Global Times со ссылкой на источник в вооруженных силах КНР сообщила, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела полное отслеживание и мониторинг судна на всем маршруте транзита.

Напомним, что в конце декабря авиационные, военно-морские и ракетные подразделения НОАК вошли в район Тайваньского пролива для масштабных учений "Миссия справедливости 2025". В заявлении военных сказано, что маневры стали "суровым предупреждением" сепаратистским и внешним силам.