​Армия Афганистана ликвидировала 36 боевиков за последние сутки

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 36 боевиков ликвидированы в результате проведения Национальными силами безопасности Афганистана (ANSF) спецопераций по всей стране. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве обороны Афганистана.

По данным военных, в ходе операций также удалось задержать четверых боевиков, еще 25 членов радикальных группировок были ранены. Было изъято оружие и обезврежено несколько мин.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ).