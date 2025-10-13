Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 17:37
    Кошта: ЕС полностью поддерживает план Трампа по Газе и готов внести свой вклад

    ЕС полностью поддерживает план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом написал президент Совета ЕС Антониу Кошта на своей странице в соцсети Х.

    "Благодаря Дональду Трампу, всем посредникам, и всем тем, кто продолжал работать [над урегулированием конфликта] сегодня мы с нетерпением ждем мира", - написал он.

    Президент Совета ЕС также подчеркнул, что сегодняшние коллективные обещания по мирному урегулированию, которые главы государств дадут на саммите, приблизят Израиль и Палестину на шаг к прочному миру, основанному на решении о двух государствах.

    "ЕС полностью поддерживает его [план Трампа] принципы и готов внести свой вклад в следующие шаги - в переходное управление, обеспечение безопасности и восстановление Газы. Как только условия позволят, мы расширим нашу гуманитарную помощь", - заключил Кошта.

