Кошта: ЕС полностью поддерживает план Трампа по Газе и готов внести свой вклад

ЕС полностью поддерживает план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом написал президент Совета ЕС Антониу Кошта на своей странице в соцсети Х.

"Благодаря Дональду Трампу, всем посредникам, и всем тем, кто продолжал работать [над урегулированием конфликта] сегодня мы с нетерпением ждем мира", - написал он.

Президент Совета ЕС также подчеркнул, что сегодняшние коллективные обещания по мирному урегулированию, которые главы государств дадут на саммите, приблизят Израиль и Палестину на шаг к прочному миру, основанному на решении о двух государствах.

"ЕС полностью поддерживает его [план Трампа] принципы и готов внести свой вклад в следующие шаги - в переходное управление, обеспечение безопасности и восстановление Газы. Как только условия позволят, мы расширим нашу гуманитарную помощь", - заключил Кошта.