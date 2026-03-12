Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 13:30
    Амр Муса: Страны Глобального Юга формируют свои позиции по безопасности

    Сегодня страны Глобального Юга начинают формировать и определять собственные позиции, в том числе по вопросам глобальной безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств (2001–2011) - экс-глава МИД Египта (1991–2001) Амр Муса на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    По его словам, в XX веке понятие глобальной безопасности в основном формировалось и определялось крупными державами и сверхдержавами: именно они задавали параметры и трактовку этого термина, представляя свое видение остальному миру.

    "Международная система переживает изменения, а разделение между Глобальным Севером и Глобальным Югом становится все более заметным. В этих условиях необходимо переосмыслить само понятие глобальной безопасности с учетом реалий XXI века", - отметил он.

    По словам Мусы, страны Глобального Юга все активнее стремятся участвовать в формировании международной повестки и определении подходов к ключевым вопросам мировой политики, включая безопасность.

