Альбанезе поручил разработать налог на сверхдоходы энергокомпаний Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поручил Минфину страны проработать варианты введения налога на сверхприбыль газовых компаний на фоне роста доходов отрасли.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, также рассматриваются реформы налога на ренту от нефтяных ресурсов (Petroleum Resources Rent Tax) в преддверии представления государственного бюджета в мае.

Австралия является третьим по величине поставщиком СПГ в мире: в прошлом году экспорт составил 65 млрд австралийских долларов (около $46 млрд). Однако ожидается, что в текущем году доходы значительно вырастут на фоне нарушений в глобальной торговле нефтью и газом из-за конфликта с участием США, Израиля и Ирана, а также закрытия Ормузского пролива.

Вместе с тем представители отрасли выступили против возможного повышения налоговой нагрузки. Глава Australian Energy Producers Саманта Маккаллох заявила:

"Это худшее возможное время для введения нового, ретроспективного налога на ключевой энергетический сектор, так как это может подорвать экономику и энергетическую безопасность страны".

По ее словам, Австралия уже сталкивается с трудностями в привлечении инвестиций в газовые проекты из-за регуляторной неопределенности, высоких налогов и задержек в одобрении проектов.

Министр энергетики Крис Боуэн, комментируя ситуацию, отметил, что не может раскрывать детали обсуждений в правительстве: "Бюджет будет представлен в мае, и я не буду комментировать процессы кабинета министров до этого момента".

В Австралии функционируют 10 заводов по производству СПГ, которыми управляют такие компании, как Woodside, Chevron, Santos, Inpex, Origin и Shell.