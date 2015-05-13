Афганистан впервые поможет беженцам из Пакистана

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Правительство Афганистана впервые согласилось оказать помощь в расселении десятков тысяч беженцев, прибывающих из Пакистана.

Как сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш, президент страны Ашраф Гани готов организовать поиск жилья и работы для беженцев, в отличие от своего предшественника Хамида Карзая, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В последние месяцы многие уроженцы Афганистана, живущие в Пакистане, возвращаются обратно. Поток беженцев значительно увеличился после нападения на школу в Пешаваре в декабре прошлого года.

Между тем, как сообщает корреспондент Би-би-си в Афганистане, десятки тысяч людей сегодня перемещаются из одного региона страны в другой из-за продолжающихся внутренних конфликтов.