Афганистан и Пакистан проведут новую встречу в Стамбуле 6 ноября

    Афганистан и Пакистан согласились продолжить переговоры по урегулированию ситуации на границе и провести новую встречу в Стамбуле 6 ноября.

    Как передает Report, об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров при посредничестве Турции и Катара, которое распространил турецкий МИД.

    "Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18-19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия. Дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече на уровне руководителей в Стамбуле 6 ноября", - говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что Пакистан по просьбе Турции решил возобновить переговоры с Афганистаном после того, как предыдущие раунды не привели к достижению приемлемого результата.

