    Аэропорт Тель-Авива во время визита Трампа закроют для грузовых самолетов

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 14:38
    Международный аэропорт Бен-Гурион в связи с предстоящим визитом президента США Дональда Трампа в Израиль закроют в понедельник для прибытия частных и грузовых самолетов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    "По данным воздушной гавани, в период с 03:00 до 11:00 по всемирному времени (с 07:00 до 15:00 по Баку) в аэропорту Тель-Авива запрещена посадка частных самолетов и бортов "авиации общего назначения", а до 13:00 по всемирному времени (с 07:00 до 17:00 по Баку) также будет действовать запрет на прибытие грузовых самолетов", - сказал собеседник агентства. По его словам, данное предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.

    Ранее сообщалось, что в Израиле полным ходом идет подготовка к визиту президента США. Согласно данным пресс-службы Белого дома, Трамп прибудет в Израиль утром в понедельник. Он встретится с семьями заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, после чего выступит в Кнессете.

