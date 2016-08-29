Информация о стрельбе в аэропорту Лос-Анджелеса оказалась ложной - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Информация о стрельбе в аэропорту Лос-Анджелеса оказалась ложной. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в полиции города.

По информации полиции, громкие звуки, напугавшие пассажиров, не были звуками выстрелов.

В то же время, согласно сообщению администрации аэропорта, в нем был задержан человек в костюме Зорро.

Связан ли задержанный с инцидентом, вызвавшим эвакуацию пассажиров и частичное закрытие аэропорта, не уточняется.

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Полиция международного аэропорта Лос-Анджелеса проверяет сообщения о стрельбе на территории аэропорта. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в местной полиции.

"Полиция обследует аэропорт после сообщений о стрельбе. Приняты все меры для обеспечения безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сведения о перестрелке в аэропорту пока не подтверждаются. Въезд в аэропорт и его центральный терминал временно закрыты для посещения.

В ноябре 2013 года один человек погиб и семеро получили ранения в результате стрельбы в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Пассажиры были эвакуированы из здания терминала, а подозреваемый был взят под стражу.