АБР: Война в Иране в 2026-2027гг окажет влияние на экономику Кавказа, ЦА и стран Западной Азии

Конфликт на Ближнем Востоке может замедлить темпы экономического роста в развивающихся странах Азии в 2026-2027 годах на 0,3-1,3 процентных пункта (п.п.), а также ускорить инфляцию на 0,6-3,2 п.п., если перебои на энергетическом рынке продлятся более года.

Как передает Report такие оценки приводит Азиатский банк развития (АБР).

В базовом сценарии АБР предполагается, что конфликт продлится до 2 месяцев. В этом случае, мировые цены на нефть и газ достигнут пика в марте 2026 года, затем постепенно снизятся на доконфликтный уровень. В этом случае средняя цена на нефть марки Brent составит $72/баррель в 2026 году и $63 в 2027 году.

В целом, АБР подготовил три сценария развития ситуации.

В рамках первого сценария, если перебои в поставках продлятся до конца июня, то средняя цена на нефть может подняться до $105 за баррель в третьем квартале. Рост ВВП развивающихся стран Азии замедлится на 0,3% п.п., инфляция ускорится на 0,6 п.п.

По второму сценарию, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, то нефть в среднем будет стоить $130 за баррель во втором квартале и $120 за баррель в третьем квартале. В этом случае темпы роста экономики региона замедлятся на 0,7 п.п., а инфляция вырастет на 1,2 п.п.

Третий сценарий предполагает сохранение проблем с поставками до конца февраля 2027 года, что будет способствовать повышению нефтяных котировок до $155 во втором квартале этого года. Ожидается, что затем средняя цена нефти будет находиться около $140 за баррель в период с третьего квартала текущего года по первый квартал 2027 года. При таком варианте негативный эффект для ВВП региона будет составлять 1,3 п.п., а инфляция ускорится на 3,2 п.п.

По оценкам АБР, конфликт на Ближнем Востоке окажет наибольшее влияние на страны Южного Кавказа, Центральной (ЦА) и Западной Азии. Для них совокупное негативное влияние на экономический рост в 2026-2027гг может составить 1,6 п.п., а рост инфляции в этот период может составить 4,5 п.п.