    ABC: Координационный центр по восстановлению Газы заработает в ближайшие дни

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 06:38
    ABC: Координационный центр по восстановлению Газы заработает в ближайшие дни

    Возглавляемый США координационный центр по восстановлению сектора Газа и контролю за соблюдением прекращения огня начнет работу в ближайшие дни.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

    По их сведениям, центр будет находиться на территории Израиля к северо-востоку от Газы. Его точное местоположение не раскрывается. Известно лишь, что его разместят не на израильской военной базе, чтобы доступ в центр был у чиновников других стран, причастных к восстановлению палестинского анклава.

    Руководить центром будет американский генерал-лейтенант, отмечает ABC News.

    Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

    13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников.

