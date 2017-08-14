Заместитель Генпрокурора России заступился за азербайджанских предпринимателей

Москва. 14 августа. REPORT.AZ/ Генпрокуратура России в ходе проверки деятельности сотрудников Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), проводивших проверки на плодоовощной базе азербайджанских предпринимателей, выявила грубые нарушения, сообщает российское бюро Report.

В начале этого года группа предпринимателей-азербайджанцев обратилась с жалобой к губернатору Рязанской области и Уполномоченному по защите прав предпринимателей с просьбой защитить их от незаконных обысков и изъятий, проводимых сотрудниками Россельхознадзора на местной плодоовощной базе. Тогда в данный вопрос вмешался руководитель регионального отделения Всероссийского конгресса азербайджанцев, юрист-медиатор Самир Гараев.

Согласно запросу Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егора Бурцева, Генеральной прокуратурой России по Центральному федеральному округу (ЦФО) была проведена проверка деятельности сотрудников Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В результате проверки были выявлены различного рода нарушения, в том числе касательно законодательства о государственном контроле (надзоре). По результатам проверок, заместитель Генпрокурора Владимир Малиновский потребовал от руководителя Управления Олега Наумова устранения выявленных нарушений.

По словам С. Гараева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области держит под контролем дальнейший ход расследования и обязуется сообщать о его ходе раз в 2 месяца.