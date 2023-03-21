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В Эстонии отметили праздник Новруз

В Эстонии отметили праздник Новруз Эстонско-азербайджанский культурный центр "Айдан" организовал мероприятие по случаю праздника Новруз в Доме Азербайджана в Таллине.
Диаспора
21 марта 2023 г. 15:18
В Эстонии отметили праздник Новруз

Эстонско-азербайджанский культурный центр "Айдан" организовал мероприятие по случаю праздника Новруз в Доме Азербайджана в Таллине.

Как передает эстонское бюро Report, в мероприятии приняли участие члены парламента и министерства культуры этой страны, представители муниципалитета Таллина, руководитель Союза нацменьшинств Эстонии, представители общин национальных меньшинств.

Руководитель центра Ниязи Гаджиев поздравил присутствующих гостей и всех азербайджанцев мира с национальным праздником.

Он проинформировал гостей о празднике Новруз, его традициях и подчеркнул, что символизирующий приход весны праздник отмечается в Азербайджане и ряде других стран.

После завершения художественной части мероприятия гостям были представлены блюда национальной кухни и розданы праздничные подарки.

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Версия на английском языке ФотоNovruz holiday celebrated in Estonia
Версия на азербайджанском языке ФотоEstoniyada Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirilib

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