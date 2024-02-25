В Доме Азербайджана в Кракове почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В недавно открытом Доме Азербайджана в Кракове организована памятная церемония, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В недавно открытом Доме Азербайджана в Кракове организована памятная церемония, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в церемонии приняли участие посол Азербайджанской Республики в Польше Наргиз Гурбанова, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, а также представители азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин, действующих в Польше.

Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших в Ходжалы. Затем состоялось ознакомление с фотовыставкой, отражающей учиненную в Ходжалы чудовищную резню, к портретам жертв геноцида были возложены гвоздики, возле них были зажжены свечи.

Посетители выставки были подробно проинформированы о трагедии, в частности, о том, что Ходжалинский геноцид, во время которого в одну ночь были жестоко убиты 613 мирных жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, и полностью вырезаны 8 семей, является частью осуществленной Арменией политики этнической чистки против азербайджанского народа.

Следует отметить, что в настоящее время в 16 странах мира функционируют 28 Домов Азербайджана, которые проводят многочисленные мероприятия с целью пропаганды азербайджанской культуры и донесения до мировой общественности информации о стране.