Посол: Железные дороги Ирана и Азербайджана могут быть соединены в конце этого года

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Железные дороги Ирана и Азербайджана могут быть соединены в конце этого года.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

Говоря о строительстве железной дороги Казвин-Решт-Астара, посол сказал, что с азербайджанской стороны уже ведутся необходимые работы для строительства железной дороги и они ведутся ускоренными темпами.

Он также сообщил, что уже 90% работ по строительству дороги выполнены, между железнодорожниками Ирана, Азербайджана и России ведутся регулярные контакты.