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    Посол: Железные дороги Ирана и Азербайджана могут быть соединены в конце этого года

    Уже 90% работ по строительству дороги выполнены

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Железные дороги Ирана и Азербайджана могут быть соединены в конце этого года.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

    Говоря о строительстве железной дороги Казвин-Решт-Астара, посол сказал, что с азербайджанской стороны уже ведутся необходимые работы для строительства железной дороги и они ведутся ускоренными темпами. 

    Он также сообщил, что уже 90% работ по строительству дороги выполнены, между железнодорожниками Ирана, Азербайджана и России ведутся регулярные контакты.

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