Госкомитет: За решением Верховного суда России о закрытии ВАК стоит целенаправленная деятельность определенных сил

"Будут приняты все необходимые шаги для пересмотра в соответствии с законом решения суда о ликвидации ВАК, получения объективного, справедливого юридического результата"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Госкомитет по работе с диаспорой распространил заявлением в связи с ликвидацией регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

Как сообщили Report в Госкомитете, в заявлении говорится, что ликвидация 15 мая Верховным судом Российской Федерации по иску министерства юстиции этой страны регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса вызвало сожаление и серьезные опасения у азербайджанской общественности и соотечественников, живущих в России и других зарубежных странах.

"Несмотря на все усилия соответствующих госструктур Азербайджанской Республики, отдельно взятых организаций и руководства ВАК, Верховный суд России удовлетворил иск по ликвидации одной из крупнейших действующих в стране общественных организаций, чем допустил несправедливость. Госкомитет, опираясь на многочисленные обращения проживающих в России и других зарубежных странах соотечественников, еще раз заявляет, что это решение противоречит духу стратегического партнерства между двумя странами, сути многовековых дружеских связей между народами. Решение, принятое в период, когда плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Россией стремительно развивается, наши народы и государства нуждаются во взаимной поддержке, может бросить тень на сформированное за долгие годы доверие между странами. Анализ длящихся несколько месяцев процессов, полученная из различных источников информация создала подозрение, что за приостановлением деятельности организации стоит целенаправленная деятельность определенных сил, опасающихся азербайджано-российского стратегического партнерства. Ликвидация Россией, являющейся посредником в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, регистрации диаспорской организации Азербайджана может поколебить веру общественности Азербайджана в беспристрастность этой страны".