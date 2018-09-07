Глава диаспоры: Новые методы, связанные с азербайджанской диаспорой в Европе, приносят результаты - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с председателем общества "Азербайджанская культура" в Германии и президентом Всемирного комитета бокса им. Гейдара Алиева (World Boxing Committee Haydar Aliyev - WBCA) Яшаром Нифталиевым.

- В последнее время часто говорят о переходе азербайджанской диаспоры на новый уровень, более широкий спектр. В чем и как это проявляется в Европе, в частности, в Германии?

- В целом, несмотря на то, что история становления азербайджанской диаспоры приходится на далекое прошлое, исторически сложившиеся интервалы не позволили развиться этому процессу. С приходом к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева этот процесс перешел на самый интенсивный и продолжительный этап своего развития. Диаспора была кардинально преобразована. В ходе визитов в зарубежные страны Общенациональный лидер проводил встречи с проживающими там азербайджанцами, интересовался их заботами и пожеланиями, поддерживал и давал ценные рекомендации насчет пропаганды за рубежом исторической родины, только восстановившей свою независимость.

Блистательным образцом этой деятельности стал I Съезд азербайджанцев мира. На том съезде была заложена практическая основа консолидации азербайджанцев вокруг единой идеи, значимых идей, направленных в будущее.

Главным приоритетом стало ускорение интеграции наших соотечественников в странах их проживания и постоянное донесение азербайджанских реалий до мировой общественности. Стоит учесть, что подавляющее большинство азербайджанцев перебрались за рубеж, в частности, в Европу после обретения Азербайджаном независимости.

Я бы не сказал, что деятельность азербайджанской диаспоры и в Германии, в частности, вступила в последнее время в некий новый этап. Мне кажется, в данном случае более уместно говорить о периоде сплочения азербайджанской диаспоры, применения новых методов. Применительно к диаспоре эти методы уже дают хорошие результаты в Европе, включая и Германию. Последние встречи председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с нашими соотечественниками, проживающими в ряде европейских стран, состоявшиеся обсуждения и принятые решения создали серьезное оживление. Ныне это явно проявляется в возрождении лоббистской деятельности.

- Как обстоят дела с лоббистской деятельностью азербайджанцев в Германии? Какие примеры можно привести?

- В целом, касательно вопроса лоббизма, хочу отметить, что это новый для нас, азербайджанцев, этап. О причинах я уже упомянул выше. Новые шаги после обретения независимости и прочее. Мы стараемся наладить тесные связи с органами местного самоуправления и выборными органами, обретая новых друзей. Все это начало приносить плоды. В некоторых областях азербайджанцы уже начали избираться и назначаться в местные структуры. Уверен, что новые методы, применительные к диаспоре, ускорят и процесс лоббирования. В первую очередь, актуализировался вопрос членства молодых азербайджанцев в местных партиях. Самое главное в этом деле – мощная интеграция. В противном случае, лоббистская деятельность не получит достойного развития.

- Вы ведете диаспоральную деятельность, которая преимущественно базируется на проведении международных турниров по боксу. На каком этапе находится Ваша работа, какие имеются новшества?

- Разумеется, спорт – это такой метод пропаганды, посредством которого легко можно донести до местной общественности все необходимые критерии. Поэтому я направил все свои силы на спортивные мероприятия и прессу. Время шаблонных мероприятий с 10-15 участниками давно миновало. Мы выходим на другой, более качественный и широкомасштабный уровень, бросив свои силы на различные проекты с участием местного населения. Кстати, это тоже можно считать одним из направлений лоббистской деятельности.

У нас много планов касательно спорта. Со следующего года мы намерены увеличить число азербайджанских спортсменов в World Boxing Committee Haydər Aliyev (WBCA). Уверен, мы достигнем этого, тем самым внеся свой вклад в развитие азербайджанской диаспоры и предотвратив появление в Европе некоторых нежелательных людей из числа наших. Это позволит взрастить нашу молодежь здоровой, посодействует отстаиванию национальных интересов.

Мубариз Асланов