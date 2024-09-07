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Замминистра: Подготовка к COP29 идет полным ходом

Замминистра: Подготовка к COP29 идет полным ходом Подготовка к COP29 идет полным ходом, все работы будут завершены в начале ноября.
COP29
7 сентября 2024 г. 17:56
Замминистра: Подготовка к COP29 идет полным ходом

Подготовка к COP29 идет полным ходом, все работы будут завершены в начале ноября.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он напомнил, что мероприятие будет проводиться в период с 11 по 22 ноября:

"В рамках подготовительных работ созданы центры управления с участием различных структур. Бакинское мероприятие станет одним из самых интересных мероприятий COP, и принятые решения будут иметь важное значение для снижения воздействия климатических изменений".

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Версия на английском языке СOP29 preparations at their peak, deputy minister says
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: COP29-a hazırlıq hazırda zirvə mərhələsindədir

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