Всемирный банк: Министерская встреча в Баку сыграет ключевую роль в продвижении реформ по климатической адаптации

Сегодняшние обсуждения сыграют ключевую роль в продвижении реформ, направленных на более эффективную поддержку уязвимых перед лицом климатических изменений стран.

Бакинская министерская встреча С&DM сыграет ключевую роль в продвижении реформ, направленных на более эффективную поддержку наиболее уязвимых перед лицом климатических изменений стран и сообществ.

Как передает Report, об этом заявила глобальный директор Группы Всемирного банка по изменению климата Дженнифер Сара на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

"Вопросы климата и развития занимают центральное место в деятельности Всемирного банка. Наше видение направлено на искоренение нищеты на планете. В связи с растущим глобальным потеплением мы все чаще сталкиваемся с интенсивными и экстремальными природными явлениями, последствия которых наиболее остро сказываются на уязвимых странах и сообществах, подрывая прогресс в достижении всех Целей в области устойчивого развития", - сказала она.

По ее словам, от изменения климата и вызванных им стихийных бедствий больше всего страдают малоимущие слои населения.

"Они попадают в ловушку бедности, особенно в регионах с хрупкими системами социальной защиты. Бедные домохозяйства часто используют такие механизмы преодоления последствий, как сокращение расходов на здравоохранение и образование, либо продают производственные активы. Все это негативно сказывается на их жизни в долгосрочной перспективе. Сегодняшняя министерская встреча сыграет ключевую роль в продвижении реформ, направленных на более эффективную поддержку уязвимых стран. Следует учесть, что эти государства имеют меньшую долю в глобальных выбросах, однако их населения сталкиваются с непропорционально тяжелыми последствиями изменения климата", - сказала она.