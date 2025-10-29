В Париже обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

В рамках Парижского форума мира состоялась встреча высокого уровня на тему "От COP29 к COP30: Продвижение глобального климатического диалога и подготовка к XIII Глобальному Бакинскому форуму".

Как сообщает Report, мероприятие, организованное Международным центром Низами Гянджеви, прошло под модераторством бывшего президента Сербии Бориса Тадича с участием бывших глав государств и правительств из разных стран мира, руководителей международных организаций, членов парламентов и экспертов.

Целью встречи было обсуждение результатов COP29, процесса подготовки к COP30, глобального климатического финансирования и вызовов устойчивого развития. Среди обсуждаемых тем также была Caspian Sea agenda, охватывающая вопросы правового статуса Каспийского моря, энергетического и экологического сотрудничества.

Отметим, что Центр в последние годы внес вклад в климатическую повестку на Лондонской и Бакинской неделях климатических действий, а также на встречах высокого уровня в Пекине, Ташкенте и Нью-Йорке. Нынешнее мероприятие в Париже также считается важной частью постоянных инициатив Центра.

В рамках встречи особое внимание было уделено обсуждению XIII Глобального Бакинского форума, который состоится в марте 2026 года, включая презентацию Форума.

На мероприятии выступили президент COP29 и представитель президента Азербайджана по климатическим вопросам Мухтар Бабаев, а также президенты COP20, COP21, COP22, COP24 и COP30, президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова, министр иностранных дел Латвии Байба Бразе, вице-президент Сената Франции Ксавье Йокавелли, французский сенатор Натали Гуле, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и бывший президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише и другие влиятельные лидеры.