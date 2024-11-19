Уругвайский министр: Производство продовольствия играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения

Производство продовольственной продукции играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения.

Производство продовольственной продукции играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Уругвая Маттос Коста на мероприятии, посвященном запуску Бакинской инициативы "Гармония" в рамках СОР29.

"14% продовольствия в мире производится в Латинской Америке, развивающимися странами, высоко чувствительными к изменению климата. Уругвай привержен тому, чтобы производство продуктов питания было более эффективным, инклюзивным и устойчивым. Мы полностью осознаем масштаб этой проблемы и ограниченность существующих ресурсов для ее решения", - отметил он.