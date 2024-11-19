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Уругвайский министр: Производство продовольствия играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения

Уругвайский министр: Производство продовольствия играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения Производство продовольственной продукции играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения.
COP29
19 ноября 2024 г. 11:10
Уругвайский министр: Производство продовольствия играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения

Производство продовольственной продукции играет важную роль в достижении целей Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Уругвая Маттос Коста на мероприятии, посвященном запуску Бакинской инициативы "Гармония" в рамках СОР29.

"14% продовольствия в мире производится в Латинской Америке, развивающимися странами, высоко чувствительными к изменению климата. Уругвай привержен тому, чтобы производство продуктов питания было более эффективным, инклюзивным и устойчивым. Мы полностью осознаем масштаб этой проблемы и ограниченность существующих ресурсов для ее решения", - отметил он.

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Версия на английском языке Uruguayan official: Food production important in implementing Paris Agreement
Версия на азербайджанском языке Uruqvay rəsmisi: "Paris Sazişinin icrasında qida istehsalı mühüm yer tutur"

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