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UNFCCС: Последствия изменения климата требуют все больших вложений

UNFCCС: Последствия изменения климата требуют все больших вложений Наблюдения последних 100 лет свидетельствуют о том, что последствия изменения климата наступают слишком быстро.
COP29
24 августа 2024 г. 10:53
UNFCCС: Последствия изменения климата требуют все больших вложений

Наблюдения последних 100 лет свидетельствуют о том, что последствия изменения климата наступают слишком быстро.

Как передает Report, об этом сказал глава отдела коммуникации UNFCCС Александр Сайер на семинаре для СМИ по эффективным коммуникационным стратегиям для COP29 в рамках мероприятия "29 диалогов о климате: путь к COP29".

"Ранее обсуждалось, что для адаптации к последствиям изменения климата нам необходимо около 100 млрд долларов в год. Но за последние годы мы убедились, что изменение климата, его последствия наступают все быстрее и требуют все большего вложения средств", - сказал он.

Сайер отметил, что предстоящая сессия в Баку будет иметь важное значение, поскольку будут обсуждаться вопросы климатического финансирования.

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Версия на азербайджанском языке UNFCCC: İqlim dəyişikliyinin fəsadları getdikcə daha çox investisiya tələb edir

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