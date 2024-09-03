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Сью Биниаз: Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении

Сью Биниаз: Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении, а где необходимо активизировать усилия.
COP29
3 сентября 2024 г. 11:07
Сью Биниаз: Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении

Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении, а где необходимо активизировать усилия.

Как передает Report, об этом сказала заместитель спецпосланника президента США по вопросам климата Сью Биниаз на панели в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

Она отметила, что двухгодичные отчеты о прозрачности являются основополагающим компонентом подготовки к ETF.

"Если все стороны выполнят обязательства и представят отчеты, наши коллективные усилия в борьбе с последствиями изменения климата станут очевидными и понятными для общественности", - сказала она.

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Версия на английском языке Transparency helps understand where efforts should be stepped up, State Department official says
Версия на азербайджанском языке Syu Biniaz: Şəffaflığın və hesabatların təhlili doğru istiqamətdə hərəkət etdiyimizi anlamağa imkan verir

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