Сью Биниаз: Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении

Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении, а где необходимо активизировать усилия.

Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении, а где необходимо активизировать усилия.

Как передает Report, об этом сказала заместитель спецпосланника президента США по вопросам климата Сью Биниаз на панели в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

Она отметила, что двухгодичные отчеты о прозрачности являются основополагающим компонентом подготовки к ETF.

"Если все стороны выполнят обязательства и представят отчеты, наши коллективные усилия в борьбе с последствиями изменения климата станут очевидными и понятными для общественности", - сказала она.