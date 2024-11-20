Шахин Багиров: Таможенная служба Азербайджана проводит реформы для внедрения стандартов борьбы с изменением климата

16:01

Таможенным службам необходимо осуществлять операции на основе принципов экологической эффективности и устойчивости для адаптации к климатическим изменениям.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на мероприятии "Зеленая таможня – Диалог ведущих таможенных официальных лиц" в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что Государственный таможенный комитет (ГТК) активно проводит реформы, направленные на защиту окружающей среды, управления экологическими рисками и внедрения международных стандартов для борьбы с изменением климата:

"Всемирная таможенная организация (ВТО) играет ключевую роль в разработке международных стандартов, создании механизмов упрощения торговли и внедрении эффективного таможенного контроля. Она вносит значительный вклад в деятельность своих государств-членов. ГТК активно участвовал в операциях DEMETER — совместной инициативе ВТО, направленной на борьбу с незаконным трансграничным перемещением отходов и озоноразрушающих веществ".

Председатель ГТК также подчеркнул важность концепции "Зеленая таможня" Всемирной таможенной организации:

"Эта концепция направлена на продвижение экологической ответственности и устойчивости в таможенном управлении. Она предполагает, что таможенные органы играют важную роль в решении экологических проблем и защите окружающей среды. Основная цель — упрощение торговли экологически безопасными товарами и предотвращение незаконной торговли, связанной с экологическими рисками".