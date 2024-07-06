Жапаров: Председательство Азербайджана на COP29 внесет большой вклад в борьбу с изменением климата

Председательство Азербайджана на COP29 внесет большой вклад в борьбу с изменением климата.

Председательство Азербайджана на COP29 внесет большой вклад в борьбу с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на сегодняшнем неофициальном саммите лидеров Организации тюркских государств (ТДТ) в Шуше.

По его словам, Кыргызстан может сыграть важную роль в энергосбережении.

"Данная конференция [COP29] предоставит возможность добиться прогресса по ряду вопросов, включая финансовые. Мы призываем азербайджанскую сторону и страны-члены ОТГ расширить сотрудничество в области возобновляемой энергии. Нам также необходимо расширить практику в сфере цифрового транспорта", - сказал Жапаров.

Жапаров также подчеркнул, что Кыргызстан готов поддержать расширение деятельности ОТГ.