Рафиев: Команда COP29 в июле проведет семинар по вопросам борьбы с изменениями климата

Сообщества по всему миру продолжают страдать от последствий изменения климата.

Сообщества по всему миру продолжают страдать от последствий изменения климата.

Как передает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев заявил на проходящей в Баку 29-ой встрече высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

Он отметил, что мировое сообщество не выполняет свои обязательства, вытекающие из Парижского соглашения, по удержанию повышения температуры в пределах 1,5 градусов.

"Если мы обратимся к статистике, то увидим, что 2023 год, по данным Всемирной метеорологической организации, был самым теплым за всю историю наблюдений", - отметил он.

По словам Рафиева, команда COP29 собирается организовать выездной семинар в Азербайджане во второй половине июля с тем, чтобы "собрать стороны в более неформальной обстановке и обсудить вопросы борьбы с изменениями климата".