Рафиев: Команда COP29 в июле проведет семинар по вопросам борьбы с изменениями климата

Сообщества по всему миру продолжают страдать от последствий изменения климата.
Как передает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев заявил на проходящей в Баку 29-ой встрече высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".
Он отметил, что мировое сообщество не выполняет свои обязательства, вытекающие из Парижского соглашения, по удержанию повышения температуры в пределах 1,5 градусов.
"Если мы обратимся к статистике, то увидим, что 2023 год, по данным Всемирной метеорологической организации, был самым теплым за всю историю наблюдений", - отметил он.
По словам Рафиева, команда COP29 собирается организовать выездной семинар в Азербайджане во второй половине июля с тем, чтобы "собрать стороны в более неформальной обстановке и обсудить вопросы борьбы с изменениями климата".