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Рафиев: Команда COP29 в июле проведет семинар по вопросам борьбы с изменениями климата

Рафиев: Команда COP29 в июле проведет семинар по вопросам борьбы с изменениями климата Сообщества по всему миру продолжают страдать от последствий изменения климата.
COP29
19 июня 2024 г. 12:05
Рафиев: Команда COP29 в июле проведет семинар по вопросам борьбы с изменениями климата

Сообщества по всему миру продолжают страдать от последствий изменения климата.

Как передает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев заявил на проходящей в Баку 29-ой встрече высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

Он отметил, что мировое сообщество не выполняет свои обязательства, вытекающие из Парижского соглашения, по удержанию повышения температуры в пределах 1,5 градусов.

"Если мы обратимся к статистике, то увидим, что 2023 год, по данным Всемирной метеорологической организации, был самым теплым за всю историю наблюдений", - отметил он.

По словам Рафиева, команда COP29 собирается организовать выездной семинар в Азербайджане во второй половине июля с тем, чтобы "собрать стороны в более неформальной обстановке и обсудить вопросы борьбы с изменениями климата".

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: COP29 komandası iyulda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə mövzusunda seminar keçirəcək

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