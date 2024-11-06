Президент ЕБРР Рено-Бассо возглавит делегацию банка на COP29 в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет представлен на самом высоком уровне на климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет представлен на самом высоком уровне на климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию банка, в конференции примут участие президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, первый вице-президент банка Юрген Ригтеринк, вице-президент по политике и партнерству Марк Боуман и управляющий директор по климатической стратегии и реализации Гарри Бойд-Карпентер.

"В этом году мероприятие будет посвящено ускорению мер по борьбе с изменением климата путем привлечения климатического финансирования, уделяя особое внимание мобилизации частного сектора", - отмечает ЕБРР.

В рамках COP29 ЕБРР планирует организовать, в том числе и совместно с другими международными финансовыми институтами и организациями, 11 различных тематических мероприятий, посвященных борьбе с изменением климата, декарбонизации,

Банк отмечает, что ЕБРР привержен постоянному содействию зеленому росту, устойчивости и инновациям. С этой целью ЕБРР активно действует в рамках международных усилий по борьбе с изменением климата, мобилизации частного финансирования и достижению системных изменений во всех регионах, в которых он работает.

"ЕБРР стремится к тому, чтобы не менее половины объема бизнеса банка были "зелеными". В прошлом году "зеленое" финансирование со стороны банка достигло 6,5 млрд евро. Банк является лидером в области климатического финансирования", - подчеркивает банк.