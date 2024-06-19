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Помощник президента: В Азербайджане продолжается интенсивная подготовка к COP29

Помощник президента: В Азербайджане продолжается интенсивная подготовка к COP29 В Азербайджане продолжается интенсивная подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
19 июня 2024 г. 11:41
Помощник президента: В Азербайджане продолжается интенсивная подготовка к COP29

В Азербайджане продолжается интенсивная подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, в Азербайджане в связи с подготовкой к COP29 наряду с государственным сектором участвуют представители гражданского общества, СМИ и частного сектора: "Координационная работа охватывает деятельность всего правительства. В Азербайджане в связи с COP29 принимаются во внимание мнения всех сторон - неправительственных организаций, академических кругов, международных организаций и др".

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке Assistant to President: Azerbaijan intensively continues preparations for COP29
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanda COP29-a hazırlıq işləri intensiv şəkildə davam etdirilir

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