Орхан Зейналов: Азербайджан продолжит поддержку иностранных инвесторов в сфере зеленой энергетики

Азербайджанское правительство намерено и дальше оказывать поддержку иностранным инвесторам в реализации проектов возобновляемой энергетики.

Азербайджанское правительство намерено и дальше оказывать поддержку иностранным инвесторам в реализации проектов возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на мероприятии, посвященном объявлению победителя первого аукциона по возобновляемой энергетике для строительства солнечной электростанции "Гобустан" в рамках COP29.

"Данный аукцион стал значимым достижением для сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане. Он отражает растущий интерес и доверие инвесторов к зеленым проектам в нашей стране. Тот факт, что результаты аукциона были объявлены в ходе COP29, подтверждает приверженность Азербайджана международному сотрудничеству и целям устойчивого развития", - отметил Зейналов.

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан продолжит обеспечивать прозрачные и стабильные условия для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику, поддерживая проекты, которые способствуют экологически устойчивому развитию.