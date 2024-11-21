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Орхан Зейналов: Азербайджан продолжит поддержку иностранных инвесторов в сфере зеленой энергетики  

Орхан Зейналов: Азербайджан продолжит поддержку иностранных инвесторов в сфере зеленой энергетики   Азербайджанское правительство намерено и дальше оказывать поддержку иностранным инвесторам в реализации проектов возобновляемой энергетики.
COP29
21 ноября 2024 г. 11:27
Орхан Зейналов: Азербайджан продолжит поддержку иностранных инвесторов в сфере зеленой энергетики  

Азербайджанское правительство намерено и дальше оказывать поддержку иностранным инвесторам в реализации проектов возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на мероприятии, посвященном объявлению победителя первого аукциона по возобновляемой энергетике для строительства солнечной электростанции "Гобустан" в рамках COP29.

"Данный аукцион стал значимым достижением для сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане. Он отражает растущий интерес и доверие инвесторов к зеленым проектам в нашей стране. Тот факт, что результаты аукциона были объявлены в ходе COP29, подтверждает приверженность Азербайджана международному сотрудничеству и целям устойчивого развития", - отметил Зейналов.

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан продолжит обеспечивать прозрачные и стабильные условия для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику, поддерживая проекты, которые способствуют экологически устойчивому развитию.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Zeynalov: "Azərbaycan "yaşıl" layihələr sahəsində xarici investorları dəstəkləməyə davam edəcək"

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