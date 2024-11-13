Немецкий министр: Частный капитал имеет жизненно важное значение для зеленого перехода

Привлечение частного капитала имеет жизненно важное значение для зеленого перехода.

Привлечение частного капитала имеет жизненно важное значение для зеленого перехода.

Как сообщает Report, об этом заявила государственный министр Германии по делам Европы и климата Анна Люрманн на мероприятии "Группа гарантий зеленого перехода – привлечение частного капитала для ускорения зеленого перехода в развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода" в рамках COP29 в Баку.

Она подчеркнула важность привлечения частного капитала для ускорения зеленого перехода в развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода.

А.Люрманн отметила, что только средств из госбюджетов недостаточно для достижения значительного прогресса в борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. Она подчеркнула важность инициативы "Группа гарантий зеленого перехода" для включения частного капитала в механизмы финансирования этих целей.

"Наша цель не только увеличить финансовые возможности, но и ускорить развитие зеленых технологий и инфраструктуры в развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода", - отметила Люрманн.

Она также подчеркнула, что эта инициатива внесет важный вклад не только в экономическое развитие, но и в защиту окружающей среды. Министр заявила, что для более быстрого осуществления зеленого перехода требуется более тесное сотрудничество между государствами, международными организациями и частным сектором, и только в этом случае можно построить устойчивое будущее.

А.Люрманн также отметила необходимость создания новых механизмов поддержки для более активного участия частного сектора в финансировании зеленого перехода.

A.Lürmann iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və ətraf mühitin qorunması sahəsində böyük irəliləyişlər əldə etmək üçün yalnız dövlət büdcələrinin kifayət etmədiyini bildirib, özəl sektorun bu keçidə böyük dəstək verə biləcəyini və "Yaşıl Keçid Qarantiyası Qrupu" təşəbbüsünün özəl kapitalın maliyyələşdirmə mexanizmlərinə daxil edilməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd edib: "Məqsədimiz yalnız maliyyə imkanlarını artırmaq deyil, həm də EMDE ölkələrində yaşıl texnologiya və infrastrukturun inkişafını sürətləndirməkdir".

O, eyni zamanda, bu təşəbbüsün yalnız iqtisadi inkişafa deyil, həm də ətraf mühitin qorunmasına mühüm töhfə verəcəyini vurğulayıb.

Nazir, "yaşıl keçid"in daha sürətlə həyata keçirilməsi üçün dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar və özəl sektor arasında daha güclü əməkdaşlıq tələb olunduğunu, yalnız bu halda dayanıqlı gələcəyin qurulacağını deyib.

A.Lürmann özəl sektorun "yaşıl keçid"in maliyyələşdirilməsində daha fəal iştirak etməsi üçün həm də yeni dəstək mexanizmlərinin qurulması zərurətini bildirib.