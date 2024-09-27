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Мухтар Бабаев и Ребека Гринспен обсудили вопросы климатического финансирования, инвестиций и торговли в рамках Бакинской инициативы COP29

Мухтар Бабаев и Ребека Гринспен обсудили вопросы климатического финансирования, инвестиций и торговли в рамках Бакинской инициативы COP29 В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Нью-Йоркской климатической недели состоялась двусторонняя встреча министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, президента COP29 Мухтара Бабаева с генеральным секретарем Конференции ООН
COP29
27 сентября 2024 г. 03:18
Мухтар Бабаев и Ребека Гринспен обсудили вопросы климатического финансирования, инвестиций и торговли в рамках Бакинской инициативы COP29

В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Нью-Йоркской климатической недели состоялась двусторонняя встреча министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, президента COP29 Мухтара Бабаева с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен.

Как сообщает американское бюро Report, на встрече стороны обсудили вопросы климатического финансирования, инвестиций и торговли в рамках Бакинской инициативы COP29 (BICFIT).

Отмечено, что Конференция по торговле и развитию, представляющаяся в соответствующей Глобальной рабочей группе ООН по COP29, а также Программа развития ООН играют координирующую роль в реализации инициативы BICFIT, предложенной Азербайджаном. Кроме того, президентство COP29 тесно сотрудничает с Всемирной торговой организацией, Международным торговым центром и другими международными партнёрами по этой инициативе.

М. Бабаев проинформировал Р. Гринспен о том, что под председательством Азербайджана на COP29 впервые будет организован тематический день по вопросам климатического финансирования, инвестиций и торговли. Министр сообщил, что Дом торговли и инвестиций будет организован при содействии Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), действующего при Министерстве экономики, а также при сотрудничестве с такими партнерами, как ВТО, ЮНКТАД, Международный торговый центр и Международная торговая палата.

М. Бабаев подчеркнул важность новой инновационной инициативы BICFIT, предложенной президентством COP29, отметив, что ее основной целью является объединение вопросов климатического финансирования, инвестиций, торговли и устойчивого развития для обеспечения глобального синергизма. Он отметил, что создание свободных зеленых экономических зон в мире может стать одним из первых результатов BICFIT и наследием COP29. Президентство COP29 проводит обширные консультации по всем инициативам с заинтересованными сторонами, и 13 сентября 2024 года в Женеве в рамках Глобального общественного форума ВТО была проведена специальная сессия по инициативе BICFIT с участием стран и других партнеров.

В свою очередь, Р. Гринспен поблагодарила правительство Азербайджана за поддержку в организации единого тематического дня по вопросам финансирования, инвестиций и торговли на COP29, а также за содействие в создании Дома торговли и инвестиций. Она высоко оценила инициативу BICFIT, подчеркнув ее большие перспективы для укрепления связей между климатическим финансированием, инвестициями, торговлей и развитием, и выразила поддержку предложению президента COP29 о включении диалогового компонента BICFIT в программу Всемирного инвестиционного форума, который ее организация проводит каждые два года.

В конце встречи стороны подписали письмо о намерениях по дальнейшему развитию инициативы BICFIT в сотрудничестве с другими партнерами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un iqlim maliyyəsi, investisiya və ticarət üzrə Bakı Təşəbbüsünə dair niyyət məktubu imzalanıb

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