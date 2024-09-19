Мухтар Бабаев: Проблема питьевой воды будет одной из главных тем COP29

Основные темы 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) связаны с финансами.

Основные темы 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) связаны с финансами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в интервью Real Tv.

По его словам, на повестке дня будет также вопрос согласования статей, регулирующих углеродный рынок: "Этот вопрос отражен в 6-м пункте Парижского соглашения. По нескольким направлениям наблюдается прогресс, но дискуссии продолжаются".

М.Бабаев отметил, что самые серьезные обсуждения пройдут в последние дни COP29.

Министр добавил, что на COP29 также будет обсуждаться Фонд потерь и ущерба и другие важные темы, включая проблему питьевой воды и таяние ледников: "Странам следует принять соответствующие меры по адаптации, так как глобальное потепление усугубит данный процесс. Рациональное использование воды является серьезным вопросом и касается всех стран".