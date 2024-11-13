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Мухтар Бабаев: Азербайджан на COP29 призовет к солидарности во имя "зеленого мира"

Мухтар Бабаев: Азербайджан на COP29 призовет к солидарности во имя "зеленого мира" Азербайджан на COP29 призовет страны к солидарности во имя "зеленого мира".
COP29
13 ноября 2024 г. 13:47
Мухтар Бабаев: Азербайджан на COP29 призовет к солидарности во имя зеленого мира

Азербайджан на COP29 призовет страны к солидарности во имя "зеленого мира".

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS) в рамках COP29.

По его словам, делегации из Азербайджана, в рамках председательства на COP29, совершили визиты в ряд стран.

"Мы разработали повестку этой конференции, и сейчас поддерживаем ее сбалансированную реализацию на COP29. Наш приоритет — решение проблем развивающихся государств. Мы также установили контакты с международными финансовыми институтами, поскольку крайне важно восстановить баланс в финансировании", - сказал он.

Бабаев подчеркнул, что учитывая существующие вызовы, Азербайджан разработал свой план действий и обратился в Зеленый климатический фонд.

"Мы достигли договоренностей и представили лидерам амбициозную повестку. На COP29 мы обсудим все эти вопросы и призовем к солидарности во имя "зеленого мира", - сказал Бабаев.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Azerbaijan will call for solidarity for 'green world' at COP29
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: COP29-da "yaşıl dünya"nın qurulmasında öz həmrəyliyimizi nümayiş etdirməyə çalışacağıq

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