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Лондон готов сотрудничать с Баку по продвижению чистых технологий для экономического роста перед COP29

Лондон готов сотрудничать с Баку по продвижению чистых технологий для экономического роста перед COP29 Великобритания готова сотрудничать с Азербайджаном для продвижения технологий чистого роста в преддверии COP29.
COP29
6 августа 2024 г. 18:04
Лондон готов сотрудничать с Баку по продвижению чистых технологий для экономического роста перед COP29

Великобритания готова сотрудничать с Азербайджаном по продвижению чистых технологий для экономического роста перед 29-ой сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении генерального консула Великобритании в Стамбуле, торгового комиссара по Восточной Европе и Центральной Азии Кенана Полео.

"Бизнес среда Великобритании готова поддержать Азербайджан в продвижении новых, инновационных и экологически чистых отраслей промышленности", - сказал он.

По его словам, на протяжении последних 30 лет Великобритания и Азербайджан тесно сотрудничают в энергетическом секторе, "но пришло время вывести это сотрудничество на новый уровень".

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