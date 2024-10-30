О нас

Индонезию на COP29 будет представлять спецпосланник президента  

Индонезию на COP29 будет представлять спецпосланник президента   Специальный посланник президента Индонезии по энергетике и окружающей среде Хашим Джоджохадикусумо возглавит индонезийскую делегацию на конференции COP29 в Баку.
COP29
30 октября 2024 г. 10:29
Индонезию на COP29 будет представлять спецпосланник президента  

Специальный посланник президента Индонезии по энергетике и окружающей среде Хашим Джоджохадикусумо возглавит индонезийскую делегацию на конференции COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом Джоджохадикусумо сообщил СNN Indonesia.

“Я был назначен президентом [Прабово Субианто] специальным посланником на COP29”, - сказал Джоджохадикусумо.

Он также выразил удовлетворение уровнем подготовки Индонезии к этой конференции.

"Я оптимистичен в отношении того, что правительству Индонезии удастся достичь поставленных целей", - сказал спецпосланник.

Министр окружающей среды Индонезии Ханиф Файсол Нурофик, которого цитируют индонезийские СМИ, в свою очередь заявил, что на COP29 Индонезия предоставит информацию о прогрессе в достижении целей по борьбе с изменениями климата, поставленных в Определяемом на национальном уровне вкладе (NDC). В рамках этого документа Индонезия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 31,89% к 2030 году, причем большая часть этого сокращения будет достигнута за счет собственных усилий, а 43,2% - при поддержке международного сообщества. Согласно расчетам индонезийского правительства, к 2060 году страна планирует уменьшить выбросы парниковых газов на 103%.

Кроме того, сказал он, на COP29 Индонезия рассмотрит меры для ускорения сокращения выбросов парниковых газов, а также обсудит сотрудничество в сфере торговли углеродными квотами с рядом стран-участников конференции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İndoneziya COP29-da ölkə prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ilə təmsil olunacaq

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi