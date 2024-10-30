Индонезию на COP29 будет представлять спецпосланник президента

Специальный посланник президента Индонезии по энергетике и окружающей среде Хашим Джоджохадикусумо возглавит индонезийскую делегацию на конференции COP29 в Баку.

Специальный посланник президента Индонезии по энергетике и окружающей среде Хашим Джоджохадикусумо возглавит индонезийскую делегацию на конференции COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом Джоджохадикусумо сообщил СNN Indonesia.

“Я был назначен президентом [Прабово Субианто] специальным посланником на COP29”, - сказал Джоджохадикусумо.

Он также выразил удовлетворение уровнем подготовки Индонезии к этой конференции.

"Я оптимистичен в отношении того, что правительству Индонезии удастся достичь поставленных целей", - сказал спецпосланник.

Министр окружающей среды Индонезии Ханиф Файсол Нурофик, которого цитируют индонезийские СМИ, в свою очередь заявил, что на COP29 Индонезия предоставит информацию о прогрессе в достижении целей по борьбе с изменениями климата, поставленных в Определяемом на национальном уровне вкладе (NDC). В рамках этого документа Индонезия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 31,89% к 2030 году, причем большая часть этого сокращения будет достигнута за счет собственных усилий, а 43,2% - при поддержке международного сообщества. Согласно расчетам индонезийского правительства, к 2060 году страна планирует уменьшить выбросы парниковых газов на 103%.

Кроме того, сказал он, на COP29 Индонезия рассмотрит меры для ускорения сокращения выбросов парниковых газов, а также обсудит сотрудничество в сфере торговли углеродными квотами с рядом стран-участников конференции.