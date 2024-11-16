Глава UNODC призвала использовать все доступные инструменты в борьбе с экопреступлениями

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) призывает использовать все доступные возможности для пресечения незаконной деятельности, наносящей ущерб окружающей среде.

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) призывает использовать все доступные инструменты для пресечения незаконной деятельности, наносящей ущерб окружающей среде.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор UNODC Гада Фатхи Вали на мероприятии "Возможности финансовой разведки для содействия глобальным усилиям по борьбе с антропогенным изменением климата" в рамках COP29.

По ее словам, финансовая разведка является одним из важнейших и действенных инструментов в этой борьбе. "Усилив борьбу с отмыванием грязных денег в разных юрисдикциях, мы можем предотвратить нарушение преступниками правил охраны окружающей среды или перенаправление климатических фондов. Мы можем пресечь преступную деятельность, наносящую вред окружающей среде, и конфисковать полученные от нее доходы", - отметила она.

Вали подчеркнула важность борьбы с организованными преступными группами, которые наживаются на эксплуатации планеты. "Незаконная вырубка лесов, браконьерство, незаконная добыча полезных ископаемых, сброс отходов и другие подобные преступления оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду. Они являются частью сложной нелегальной экономики обширных преступных сетей. Их деятельность пересекается с торговлей людьми и другими формами эксплуатации, а также с отмыванием грязных денег", - сказала она.