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Эльнур Солтанов: Clean cooking входит в число предлагаемых климатических решений

Эльнур Солтанов: Clean cooking входит в число предлагаемых климатических решений последний абзац удалите)) Я его только для хохмы оставила))) вообще всю новость надо удалить))) умудрились связать несвязуемые вещи)))
COP29
15 ноября 2024 г. 18:09
Эльнур Солтанов: Clean cooking входит в число предлагаемых климатических решений

Приготовление пищи с использованием "чистой энергии" будет способствовать защите наиболее уязвимых групп населения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на мероприятии "Сделать 2024 год поворотным для чистого приготовления пищи" в рамках COP29.

По его словам, "чистая энергия" и чистое приготовление пищи (clean cooking) входят в число предлагаемых климатических решений:

"Это очень важный вопрос. Он связан с адаптацией, сохранением лесов, защитой наиболее уязвимых стран, защитой наиболее уязвимых сообществ и семей в различных странах".

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Версия на английском языке Elnur Soltanov: Clean cooking among proposed climate solutions
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: “Təmiz enerji” ilə yemək hazırlanması həssas təbəqələri qoruyacaq”

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