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Дин Тао: Сотрудничество между Баку и Пекином в сфере зеленой энергетики станет взаимовыгодным

Дин Тао: Сотрудничество между Баку и Пекином в сфере зеленой энергетики станет взаимовыгодным Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере зеленой энергетики станет взаимовыгодным для двух стран.
COP29
5 июля 2024 г. 10:37
Дин Тао: Сотрудничество между Баку и Пекином в сфере зеленой энергетики станет взаимовыгодным

Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере зеленой энергетики станет взаимовыгодным для двух стран.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.

По словам Тао, что Китай поддерживает Азербайджан в проведении COP29.

"Сотрудничество в сфере зеленой энергетики станет взаимовыгодным, поскольку оно удовлетворяет потребности Азербайджана в трансформации в энергопереходе, а также потребности Китая. Гарадагская солнечная электростанция с участием китайской стороны уже была введена в эксплуатацию, китайские компании также участвуют в проектах ветряных электростанции и т.д.",- сказал он.

Тао также рассказал, что сотрудничество в экономической сфере между двумя странами имеют большой потенциал в областях производства и инвестиций.

"Азербайджан предоставляет равные права для введения бизнеса. Количество китайских компаний, которые собираются инвестировать в Азербайджан, станет все больше",- сказал он.

Китай стал крупнейшим импортером в Азербайджан. Экспорт из Китая изменился за последние 10 лет, раньше это была одежда, в настоящее время - механическое оборудование, продукты с высокой добавленной стоимостью.

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Версия на азербайджанском языке Din Tao: “Bakı ilə Pekin arasında “yaşıl enerji” sahəsində əməkdaşlıq qarşılıqlı faydalı olacaq”

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